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НОВОСТИ

В центре Минска силовики начали массовые задержания

19:20 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики начали массовые задержания в районе площади Победы в центре Минска, где участники оппозиционного "Марша солидарности" вынуждены были остановиться перед перегородившими им путь нарядами ОМОНа. Как передает корр. ТАСС, не менее 30 манифестантов были выхвачены здесь из толпы и препровождены в автозаки.

Задержания начались после того, как манифестанты, простояв некоторые время перед цепями правоохранителей, усиленными водометами и машинами, оснащенными системой "Рубеж", решили повернуть в обратную сторону и начали отходить.

Эту тактику правоохранительные органы применяют уже не впервые. Не мешая основной массе манифестантов передвигаться по открытым улицам в течение дня, они начинают задерживать людей, когда те начинают расходиться и не могут оказать сопротивления.

Из-за того, что колонна манифестантов растянулась в воскресенье на три с лишним километра по разным улицам, сотрудники силовых структур начали выборочные задержания их участников еще раньше и в других частях города, постепенно вытесняя оттуда людей.

Как передает корр. ТАСС, к настоящему времени не менее 10 человек арестованы на проспекте Независимости в районе ЦУМа. Идут задержания на улице Козлова, в районе госпиталя МВД и Академии наук Белоруссии, а также на улицах Немига и Смолячкова.

Отходящую по проспекту Независимости колонну манифестантов по-прежнему преследуют силовики, вынуждая участников марша расходиться по прилегающим улицам.

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