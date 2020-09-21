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Более 31 млн человек в мире заразились коронавирусом

11:20 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 31 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 31 028 757, умерли 960 698 человек, выздоровели 21 254 847. Больше всего случаев заражения (6 804 814) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 103 399 случаев заражения, выздоровели 909 357 человек, умерли 19 418.

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