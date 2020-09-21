Изменения в налоговом законодательстве помогут правительству наполнить бюджет

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Правительство РФ анонсировало проект изменения налогового законодательства, который позволит обеспечить новые поступления в казну. «Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечает RT, власти планируют увеличить налогообложение ряда отраслей экономики, например, в Госдуму внесен на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2021 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, это позволит пополнить российский бюджет на 56 млрд рублей. Также планируется отменить льготы по НДПИ для выработанных месторождений, что должно принести бюджету дополнительно 260 млрд рублей в 2021 году.

Предлагается изменить параметры налога на добавленный доход (НДД), сейчас идет донастройка режима через корректировку одного из параметров — это принесет бюджету дополнительно 97,3 млрд руб. только в 2021 году.

Предлагается также повысить акциз на табачную продукцию на 20%, что позволит привлечь еще 70 млрд рублей. Кроме того, дополнительные доходы бюджету должны принести и пересмотры соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран.

Кроме того, важным будет законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Это дасть возможность с 2021 по 2023 год привлечь 190 млрд руб., которые направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.