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МКБ запустил ипотечный скоринг – решение принимают всего за минуту

13:18 21.09.2020

Московский кредитный банк (МКБ) запустил свой сервис для быстрого рассмотрения заявок на ипотечные кредиты. Автоматизированная система обрабатывает большие массивы информации в сжатые сроки, в результате процесс скоринга занимает всего минуту и затем сотрудники банка выносят решение по ипотечной заявке.

  «Новый сервис позволит существенно сократить время на принятие решения по ипотечной заявке и значительно повысить комфорт банковского сервиса для наших клиентов, - говорит начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. – Решение принимается быстро и просто, без предоставления дополнительных документов и условий для заемщика».

Новый сервис сокращенного рассмотрения заявок пригодится клиента, приобретающим недвижимость на первичном рынке при внесении первоначального взноса от 30%. Чтобы оформить ипотечную заявку необходим стандартный пакет документов, приобрести жилье можно у партнеров банка – крупнейших застройщиков. При этом ставка по ипотечному кредиту в рамках собственных программ поддержки заемщиков банка - от 5,95% годовых.

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