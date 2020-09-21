В "Роскосмосе" сообщили, что спутник, который во вторник сойдет с орбиты, не представляет опасности для людей

17:32 Источник: Интерфакс

Отработавший ресурс спутник "Монитор-Э 1", войдет в плотные слои атмосферы 22 сентября, вероятность падения обломков на Землю крайне мала, сообщили в "Роскосмосе".

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, 22 сентября в период с 03.18 до 10.26 по московскому времени должен войти в плотные слои атмосферы космический аппарат "Монитор-Э 1", - сообщили в госкорпорации.

"Учитывая массу и размеры данного космического аппарата, вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов крайне мала. Данный КА не функционирует и относится к категории космического мусора", - отмечается в сообщении.

Как сообщал сайт space-track.org, со ссылкой на данные ВВС США ожидается, что спутник сгорит в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном.