Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Александра Карелина.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области", - отмечается в проекте постановления.

Ранее "Единая Россия" рекомендовала Законодательному собранию Новосибирской области делегировать Карелина в Совет Федерации.