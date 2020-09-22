Умер переводчик "Улисса" Сергей Хоружий
16:32 22.09.2020 Источник: RNS
Ученый Сергей Хоружий, который перевел на русский язык произведения Джеймса Джойса, скончался в возрасте 78 лет, сообщил в своем Facebook-аккаунте писатель и публицист Александр Архангельский.
«Умер Сергей Сергеевич Хоружий, переводчик, комментатор и интерпретатор Джойса. Ну, и не только Джойса. Царствие Небесное», - написал он.
Сообщение о смерти Хоружего также размещено на сайте Института философии Российской академии наук (РАН). RNS
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