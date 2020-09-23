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НОВОСТИ

Путин призвал создать «зеленые коридоры», свободные от санкций

08:38 23.09.2020 Источник: РОСБАЛТ

Президент РФ Владимир Путин напомнил об инициативе организовать для поставок еды и лекарств «зеленые коридоры», свободные от санкций. Об этом он заявил в обращении к участникам Генассамблеи ООН.

По словам главы российского государства, расчистка от ограничений и санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы.

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