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НОВОСТИ

Сноуден опроверг передачу США всех доходов за свою книгу

10:05 23.09.2020 Источник: Lenta.ru

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг согласие отдать стране выручку за книгу с секретной информацией «Личное дело» (Permanent Record). Об этом он сообщил в Twitter.

«CNN неверно сообщили об этом. Это не соглашение, я не соглашался на это», — написал Сноуден. Он отметил, что более интересным заголовком стал бы «США могут получить до 5 миллионов долларов, помиловав Эдварда Сноудена». Разоблачитель уточнил, что решения американского суда в отношении него в данный момент не подлежат исполнению, так как он «находится в изгнании».

Накануне CNN сообщил, что выручка Сноудена, которую он якобы согласился целиком передать США, составила более 5 миллионов долларов. Суд в США признал, что его платные выступления и книга содержали нарушения договора о неразглашении, который подписывал Сноуден во время работы на разведку. Перед публикацией книги он не согласовывал содержание с бывшими работодателями.

16 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумался о помиловании Сноудена.  Lenta.Ru

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