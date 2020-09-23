Алексея Навального выписали из больницы
10:32 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, накануне он был выписан из стационара. Об этом сообщила в среду клиника "Шарите", где он проходил лечение с 22 августа.
"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года был в Университетской клике "Шарите", вчера был выписан из стационара", - говорится в сообщении.
"Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление", - отметили в "Шарите".
Новости
- 11:05 23.09.2020
- Посол РФ в ФРГ высказал мнение, почему Польша выступает против "Северного потока - 2"
- 11:00 23.09.2020
- В России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом за сутки
- 10:20 23.09.2020
- Политика распределения мигрантов между странами ЕС провалилась - канцлер Австрии
- 10:05 23.09.2020
- Сноуден опроверг передачу США всех доходов за свою книгу
- 10:00 23.09.2020
- Состав Совфеда существенно обновится по итогам единого дня голосования - Матвиенко
- 09:32 23.09.2020
- Шесть российских заключенных сбежали из колонии с помощью подкопа
- 09:22 23.09.2020
- "Граждане СССР" на Кубани пытались убить лидера еврейской общины
- 09:20 23.09.2020
- Ассоциация страховщиков судовладельцев отказалась от сотрудничества с Nord Stream 2
- 09:05 23.09.2020
- Суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа, известного как Виссарион
- 09:00 23.09.2020
- СМИ рассказали о разговоре Путина с Макроном по поводу Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать