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Алексея Навального выписали из больницы

10:32 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, накануне он был выписан из стационара. Об этом сообщила в среду клиника "Шарите", где он проходил лечение с 22 августа.

"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года был в Университетской клике "Шарите", вчера был выписан из стационара", - говорится в сообщении.

"Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление", - отметили в "Шарите".

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