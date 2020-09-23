Алексея Навального выписали из больницы

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, накануне он был выписан из стационара. Об этом сообщила в среду клиника "Шарите", где он проходил лечение с 22 августа.

"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года был в Университетской клике "Шарите", вчера был выписан из стационара", - говорится в сообщении.

"Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление", - отметили в "Шарите".