Саудовская Аравия разрешит паломничества в Мекку

11:32 Источник: NEWSru.co.il

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о поэтапном возобновлении Умры - малого паломничества к святыням ислама. В отличие от Хаджа, Умру можно творить круглый год, и она не требует четкого распорядка, рассчитанного на несколько дней.

4 октября для верующих откроется Заповедная мечеть Мекки. Посетить ее смогут только мусульмане, проживающие в королевстве. Паломничество будет связано с соблюдением мер, призванных помешать распространению коронавируса. Ежедневно святыню смогут посетить не более 6000 паломников, что составляет 30% от ее вместительности.

16 октября будет открыта и мечеть Пророка в Медине. Обе святыни смогут заполниться на 75%, что означает 15000 паломников и 40000 верующих. При этом они по-прежнему будут открыты только для жителей Саудовской Аравии при условии соблюдения карантинных мер.

С 1 ноября паломничество будет разрешено и иностранцам. Каждую из мечетей смогут посетить 20000 паломников и 60000 верующих в сутки. Newsru.co.il