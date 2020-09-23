Саудовская Аравия разрешит паломничества в Мекку
11:32 23.09.2020 Источник: NEWSru.co.il
Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о поэтапном возобновлении Умры - малого паломничества к святыням ислама. В отличие от Хаджа, Умру можно творить круглый год, и она не требует четкого распорядка, рассчитанного на несколько дней.
4 октября для верующих откроется Заповедная мечеть Мекки. Посетить ее смогут только мусульмане, проживающие в королевстве. Паломничество будет связано с соблюдением мер, призванных помешать распространению коронавируса. Ежедневно святыню смогут посетить не более 6000 паломников, что составляет 30% от ее вместительности.
16 октября будет открыта и мечеть Пророка в Медине. Обе святыни смогут заполниться на 75%, что означает 15000 паломников и 40000 верующих. При этом они по-прежнему будут открыты только для жителей Саудовской Аравии при условии соблюдения карантинных мер.
С 1 ноября паломничество будет разрешено и иностранцам. Каждую из мечетей смогут посетить 20000 паломников и 60000 верующих в сутки. Newsru.co.il
НОВОСТИ
- 12:32 23.09.2020
- В день смерти Марцинкевича в его камере не работала система видеонаблюдения - адвокат
- 12:20 23.09.2020
- Растет число обращений граждан, не удовлетворенных оказанием медпомощи - Росздравнадзор
- 12:05 23.09.2020
- Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
- 12:00 23.09.2020
- Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда
- 11:20 23.09.2020
- Комитет ГД не поддержал право регионов повышать возраст покупателя алкоголя до 21 года
- 11:05 23.09.2020
- Посол РФ в ФРГ высказал мнение, почему Польша выступает против "Северного потока - 2"
- 11:00 23.09.2020
- В России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом за сутки
- 10:32 23.09.2020
- Алексея Навального выписали из больницы
- 10:20 23.09.2020
- Политика распределения мигрантов между странами ЕС провалилась - канцлер Австрии
- 10:05 23.09.2020
- Сноуден опроверг передачу США всех доходов за свою книгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать