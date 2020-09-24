Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата МГД Шереметьева

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Следственный комитет (СК) России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает сайт Главного следственного управления СК РФ по Москве, следствие установило, что Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно готовил и представлял в аппарат гордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 850 тыс. руб. При этом на самом деле сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности не соответствовали действительности, а депутат просто присваивал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению. По данным следствия, Шереметьев причинил бюджету Москвы материальный ущерб в размере более 2 млн руб. Как сообщается, мошенничество было пресечено благодаря взаимодействию следователей столичного ГСУ Следственного комитета, прокуратуры Москвы и иных правоохранительных органов.

В сообщении ведомства сказано, что вину Шереметьева могут подтвердить собранные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд.