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Выборы в РФ прошли с высоким уровнем конкуренции - Путин

15:32 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в России прошли с высоким уровнем конкуренции, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с прошлым годом.

"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года", - сказал он в среду на встрече с избранными главами регионов.

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