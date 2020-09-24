Количество судов, перевозящих рыбу с Дальнего Востока, нужно увеличить - Путин
16:32 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество судов, перевозящих рыбную продукцию с Дальнего Востока в европейскую часть России, в следующем году необходимо увеличить. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"На следующий год, разумеется, целесообразно увеличить количество судов, которые перевозили бы рыбу с Дальнего Востока в европейскую часть", - сказал глава государства.
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