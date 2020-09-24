Прибывающие в Малайзию иностранцы будут полностью оплачивать карантин
20:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прибывающие в Малайзию иностранцы должны будут в полном объеме оплачивать двухнедельное пребывание на карантине в размере 4,7 тыс. ринггитов (1,1 тыс. долларов). Об этом сообщил в четверг во время видеоконференции старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.
"Начиная с сегодняшнего дня все граждане других государств, въезжающие в страну через любые пограничные пункты, обязаны оплатить данную сумму", - отметил он. До недавнего времени иностранцы и малайзийцы платили 2,1 тыс. ринггитов (504 доллара) за размещение в гостиницах или же специальных изоляционных центрах. По его словам, "правительство продолжит субсидировать карантин для граждан Малайзии".
При этом старший министр рассказал, что "члены одной семьи могут находиться в одной комнате, тогда стоимость размещения дополнительного человека составит 700 ринггитов (167 долларов), дети до шести лет - бесплатно".
Правительство отменило домашний карантин с 24 июля. В настоящее время в изоляции после прибытия в страну находятся около 8 тыс. человек, еще примерно 100 были госпитализированы с коронавирусом. Сейчас въехать в Малайзию могут иностранцы, состоящие в браке с ее гражданами, обладатели вида на жительство, а также получившие специальные визы высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем для краткосрочных поездок границы закрыты как минимум до 31 декабря.
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