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Каждый десятый россиянин перешел на "серую" зарплату из- за пандемии - исследование

11:20 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей РФ (63%) получали официальную зарплату во время пандемии, однако каждый десятый россиянин перешел на "серую" зарплату. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"63% респондентов отметили, что в их компаниях зарплаты продолжают выплачивать официально. При этом 12% участников исследования работодатели все же предложили переход на "серую" схему. 2% из них отказались от перехода, еще 2% согласились, а 8% респондентов отметили, что их согласия в этом вопросе не спрашивали. 24% опрошенных заявили, что и до "коронакризиса" получали неофициальные доходы", - говорится в исследовании.

Также 36% респондентов указали, что выплаты зарплаты в период пандемии у них происходили с задержками, только 12% из них отметили, что сейчас все выплаты проходят по графику.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года среди более 4,3 тыс. респондентов старше 18 лет во всех округах России.

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