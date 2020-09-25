Ряд лекарств против коронавируса в ближайшую неделю войдут в список жизненно необходимых

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд лекарств, применяемых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в ближайшую неделю планируется включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В ближайшую неделю решение комиссии будет <...>. Они уже включены в методические рекомендации", - сказал он во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова.

Министр отметил, что новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции.