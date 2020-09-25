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В Финляндии собак научили распознавать коронавирус

13:20 25.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Финляндии собак научили распознавать коронавирус у людей. Животные заступили на службу в аэропорту Хельсинки.

Как стало известно, пассажиров просят протереть салфеткой кожу, далее её бросают в специальный сосуд, который относят собаке. Предполагается, что ищейка может распознать COVID-19 по запаху пота. Процедура длится не более минуты. Если результат положительный, то человека направляют в медпункт, где ему дают инструкцию, что делать. Эксперимент продлится четыре месяца, сообщили в пресс-службе аэропорта.  Говорит Москва

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