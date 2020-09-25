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Источник "досье" на Трампа ранее имел контакты с разведкой РФ, утверждает ФБР

13:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что источник так называемого досье на президента США Дональда Трампа в период его предыдущей предвыборной кампании якобы ранее контактировал с российской разведкой. Такие утверждения содержатся в направленном в четверг председателю юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэму (республиканец, штат Южная Каролина) письме министра юстиции, генерального прокурора США Уильяма Барра. В послание включена рассекреченная и отредактированная справка от ФБР.

В ответ на запрос сенатора Барр утверждает, что некий "источник" с 2009 по 2011 год находился под наблюдением контрразведки бюро, задокументировавшей его контакты с предполагаемыми "сотрудниками российской разведки". Министр также ссылается на свой разговор со спецпрокурором Джоном Даремом, ведущим с мая 2019 года по его поручению проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. По его словам, Дарем заверил, что раскрытие данной информации не помешает его расследованию.

"ФБР проводило с 2009 по 2011 год расследование в отношении лица, который был позднее идентифицирован как источник [бывшего агента британских спецслужб, занимавшегося сбором досье на Трампа] Кристофера Стила. Расследование было начато на основании информации о том, что тот [источник] мог представлять угрозу национальной безопасности, - говорится в документе американской спецслужбы. - Пересмотр базы данных показал, что источник в 2006 году имел контакты с российским посольством и известными сотрудниками российской разведки". Личность предполагаемого источника не раскрывается.

Составление "досье" с компроматом на Трампа началось в 2015 году. Первоначально это делалось по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в адрес миллиардера, вступившего в борьбу за Белый дом. Заказ получила компания Fusion GPS ("Фьюжн джи-пи-эс"), позднее к работе над досье был подключен Стил и его лондонская фирма. Когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам глава Белого дома не раз подчеркивал, что данное "досье" является "фальшивкой" и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.

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