Неизвестный напал с ножом на прохожих рядом с редакцией "Шарли эбдо"
14:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженный ножом мужчина ранил в пятницу несколько человек в непосредственной близости от старого здания редакции журнала "Шарли эбдо", Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
Позже полиция задержала этого человека. Задержание было проведено в районе площади Бастилии. Полицейские увидели в толпе человека, на одежде которого были следы крови.
Нападавший и его сообщник ранили четырех человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.
НОВОСТИ
- 14:12 25.09.2020
- Интерпол фиксирует переход киберпреступников на аутсорсинг - МВД РФ
- 14:00 25.09.2020
- Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга
- 13:32 25.09.2020
- Источник "досье" на Трампа ранее имел контакты с разведкой РФ, утверждает ФБР
- 13:20 25.09.2020
- В Финляндии собак научили распознавать коронавирус
- 13:05 25.09.2020
- Восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске займет 18 лет - Росрыболовство
- 13:00 25.09.2020
- Против ужесточения карантинных мер из-за роста заболеваемости Covid-19 выступают 57% россиян - опрос
- 12:32 25.09.2020
- В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды
- 12:20 25.09.2020
- Польша не намерена прерывать дипломатические отношения с Минском - МИД республики
- 12:05 25.09.2020
- Ряд лекарств против коронавируса в ближайшую неделю войдут в список жизненно необходимых
- 12:00 25.09.2020
- Самолет МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать