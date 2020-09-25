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НОВОСТИ

Неизвестный напал с ножом на прохожих рядом с редакцией "Шарли эбдо"

14:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом мужчина ранил в пятницу несколько человек в непосредственной близости от старого здания редакции журнала "Шарли эбдо", Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

Позже полиция задержала этого человека. Задержание было проведено в районе площади Бастилии. Полицейские увидели в толпе человека, на одежде которого были следы крови.

Нападавший и его сообщник ранили четырех человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

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