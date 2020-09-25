Мэр ответил на основные вопросы москвичей по развитию ситуации с COVID-19
15:35 25.09.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на вопросы горожан, которые возникли у них после его рекомендации пожилым людям остаться дома. Градоначальник в своем блоге ответил на самые часто задававшиеся москвичами вопросы. В частности, он сообщил, что пока не планируется блокировать социальные карты граждан старше 65 лет, как это было сделано весной. По мнению мэра, он надеется, что жители понимают серьезность положения и сами сократят количество поездок на транспорте, и будут использовать маски и перчатки во время передвижений по городу.
Также не планируется штрафовать пожилых людей за выход на улицу. «Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям, - отметил мэр. - Это позволит избежать недоразумений.
Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать».
Также мэр уточнил, что делать работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, которым рекомендован переход на удаленный формат работы или отпуск. Тем, кто не может перейти на удаленку, советуют взять больничный. «Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», - написал Собянин.
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