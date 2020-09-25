30% сотрудников мэрии Москвы будут работать из дома
15:44 25.09.2020
С понедельника, 28 сентября, треть сотрудников мэрии Москвы будут переведены на удаленный формат работы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, весенний опыт борьбы с коронавирусом показал, что это действенная мера, позволяющая существенно снизить количество пассажиров в столичном транспорте и значит, предотвратить распространение COVID-19. «Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте, - написал градоначальник в своем блоге. - Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня».
Накануне Собянин дал рекомендацию главам московских компаний и предприятий перевести максимальное количество сотрудников на удаленный формат работы. По словам мэра, летом значительная часть персонала вернулась на рабочие места, однако сейчас пришло время вернуться к весенней практике.
Напомним, в Москве с 12 мая в общественных местах действует масочно-перчаточный режим, горожанам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.
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