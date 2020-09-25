Депздрав Москвы рекомендовал больным диабетом домашний режим
16:46 25.09.2020
Московский Департамент здравоохранения привел перечень заболеваний и состояний, людям с которыми лучше оставаться дома в условиях пандемии. В список, который впервые был представлен весной, теперь включены беременные и женщины в послеродовом периоде, горожане с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), а также дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы (в частности, диабет).
Как отмечают медики, практика лечения коронавируса позволила понять, что горожане с такими болезнями также относятся к группе риска и в случае заболевания COVID-19 у них могут развиться осложнения. Также для них опасно сочетание простудных заболеваний и коронавируса. Горожанам, у которых есть такие заболевания, рекомендовали временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, а в случае посещения общественных мест, помнить об обязательном ношении средств индивидуальной защиты.
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