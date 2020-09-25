Израиль вводит ограничения на вылеты из страны
17:12 25.09.2020 Источник: Интерфакс
Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны, сообщила министр транспорта Мири Регев.
"Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", - говорится в заявлении министра транспорта.
Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.
Правительство Израиля накануне утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые меры вступили в силу в пятницу в 14.00. Теперь жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.
Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.
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