На учения НАТО представителей России не приглашают - начальник Генштаба ВС РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не приглашает российских представителей на свои военные учения, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что Министерство обороны России проводит открытую политику: об учениях "Кавказ-2020" было объявлено в декабре прошлого года, были оповещены ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки и другие страны НАТО, для зарубежных военных атташе проводятся брифинги.

"Ну куда еще больше открытости? Мы не видим таких же действий со стороны Соединенных Штатов и их партнеров по блоку НАТО. В частности, не было каких-то приглашений на их учения", - сказал Герасимов.







