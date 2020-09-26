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На учения НАТО представителей России не приглашают - начальник Генштаба ВС РФ

09:00 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не приглашает российских представителей на свои военные учения, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что Министерство обороны России проводит открытую политику: об учениях "Кавказ-2020" было объявлено в декабре прошлого года, были оповещены ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки и другие страны НАТО, для зарубежных военных атташе проводятся брифинги.

"Ну куда еще больше открытости? Мы не видим таких же действий со стороны Соединенных Штатов и их партнеров по блоку НАТО. В частности, не было каких-то приглашений на их учения", - сказал Герасимов.



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