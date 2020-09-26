В 2021-2023 годах прогнозируется рост тарифов на электроэнергию для населения на 5% ежегодно
19:00 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения в 2021-2023 годах на 5% ежегодно. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленном министерством.
Индексация будет проводится в июле.
В июле 2020 года тарифы на электроэнергию для населения также выросли на 5%, в июле 2019 года - на 3,3%, но в начале этого года был произведен перерасчет тарифов, исходя из ставки НДС в 20%.
Тарифы на передачу электроэнергию для промышленных потребителей, согласно прогнозу МЭР, в 2021-2023 годах будут индексироваться в июле на 3%, так же как и в предыдущие годы.
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