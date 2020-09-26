Норвегия призывает все страны мира к борьбе с изменением климата

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия поставила перед собой более амбициозные цели по борьбе с изменением климата и призывает все страны мира, в первую очередь крупные, поступить так же. Об этом заявила в субботу премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"В феврале Норвегия представила новые климатические цели до 2030 года (снижение выбросов на 50-55% к 2030 году, ранее речь шла о 40% - прим. ТАСС). Я призываю другие страны, особенно крупные экономики, повысить свои амбиции. Мы также должны сделать приоритетным дальнейшее развитие правил и сотрудничества в рамках Парижского соглашения по климату. Норвегия активно ускоряет "зеленый сдвиг" в нашей экономике, делая дешевле приверженность экологичным решениям и дороже - загрязнение", - подчеркнула норвежский премьер.

По ее словам, "угрозы безопасности, связанные с климатом", будут одним из приоритетов Норвегии, когда она займет место непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2021 году (выбрана в июне 2020 года на период 2021-2022 гг. - прим. ТАСС). "Мы должны признать, что люди, живущие в зонах конфликта, находятся среди наиболее уязвимых перед изменением климата, а изменение климата, в свою очередь, повышает риски конфликтов", - указала Сульберг.

Неделя высокого уровня ГА в этом году проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.