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Данные о заражении коронавирусом в России на 27 сентября

10:50 27.09.2020 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 867 новых случаев, умерли за сутки 99 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 867 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2077 (26,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Начиная с пятницы, впервые с июня, количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели, была преодолена отметка в шесть тысяч. Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев превысило две тысячи, и составило 2016 новых случаев.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1126 человек были выписаны по выздоровлению, 18 скончались.

В РФ нарастающим итогом зарегистрирован 1 151 438 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерли - 20 324 человека. Количество выписанных составило 943 218 человек, в том числе 3068 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

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