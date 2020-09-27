Даниил Квят финишировал восьмым в Гран-При России "Формулы 1" 2020
16:04 27.09.2020 Источник: НГ-Online
Десятый этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формулы 1» прошел на «Сочи Автодроме». Гран-При России 2020 завоевал гонщик Mercedes Вальттери Боттас, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим – Льюис Хэмилтон.
У Льюиса Хэмилтона были все шансы выиграть гонку, если бы не штраф в 10 секунд за ошибки при выезде на грид Льюис репетировал старт в неположенном месте, также у него еще было нарушение на пит-лейне. Судьи присудили 10 секунд штрафа, но не сказали, что это должна быть остановка по ходу гонки. Тем не менее, Хэмилтона позвали на пит-лейн, где он отстоял 10 секунд и сменил шины. Вернулся Льюис на 11-й позиции, но это не помешало ему быстро прорваться в начало пелетона.
Даниил Квят максимально поздно заехал к механикам, чтобы провести за гонку один пит-стоп, на жестком и среднем составе шин. В результате он финишировал восьмым, опередив своего напарника по команде Пьера Гасли (9) примерно на 22 секунды.
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