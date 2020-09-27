Андрей Воробьев: Около 900 тыс. жителей Московской области сделали прививку от гриппа
16:21 27.09.2020
Порядка 900 тыс. жителей Подмосковья сделали себе прививки от гриппа. Об этом губернатор Андрей Воробьёв рассказал в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». Кроме медучреждений в Подмосковье действуют почти 40 мобильных комплексов, где есть возможность бесплатно сделать прививку.
Записаться можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav (через сервис «Электронная регистратура»). Кроме того - по телефону единого call-центра губернатора 8 (800) 550-50-30 или через инфомат в поликлинике.
Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов для вакцинации - на интерактивной карте map.mz.mosreg.ru/privivka.
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