0
0
107
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Около 900 тыс. жителей Московской области сделали прививку от гриппа

16:21 27.09.2020

Порядка 900 тыс. жителей Подмосковья сделали себе прививки от гриппа. Об этом губернатор Андрей Воробьёв рассказал в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». Кроме медучреждений в Подмосковье действуют почти 40 мобильных комплексов, где есть возможность бесплатно сделать прививку.

Записаться можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav (через сервис «Электронная регистратура»). Кроме того - по телефону единого call-центра губернатора 8 (800) 550-50-30 или через инфомат в поликлинике.

Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов для вакцинации - на интерактивной карте map.mz.mosreg.ru/privivka.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

16:33 27.09.2020
Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим от обрушения моста в Подмосковье
0
85
16:20 27.09.2020
Белоруссия. В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
0
117
16:04 27.09.2020
Даниил Квят финишировал восьмым в Гран-При России "Формулы 1" 2020
0
116
15:13 27.09.2020
Более 5 тыс человек вышли на акцию протеста в Минске
0
205
14:04 27.09.2020
До конца года в Подмосковье откроют три крупных промышленных объекта
0
258
14:00 27.09.2020
Участников очередной акции протеста в Минске снова задерживают
0
230
13:15 27.09.2020
Жителям Вильнюса власти решили раздать таблетки йода, опасаясь аварии на БелАЭС
0
280
13:00 27.09.2020
Во всеобщей мобилизации в Азербайджане нет необходимости - власти
0
388
12:44 27.09.2020
В центр Минска снова стягивается бронетехника
0
373
12:30 27.09.2020
18 человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения надземного перехода в Ступине
0
348

Возврат к списку