Андрей Воробьев: Около 900 тыс. жителей Московской области сделали прививку от гриппа

16:21

Порядка 900 тыс. жителей Подмосковья сделали себе прививки от гриппа. Об этом губернатор Андрей Воробьёв рассказал в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». Кроме медучреждений в Подмосковье действуют почти 40 мобильных комплексов, где есть возможность бесплатно сделать прививку.

Записаться можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav (через сервис «Электронная регистратура»). Кроме того - по телефону единого call-центра губернатора 8 (800) 550-50-30 или через инфомат в поликлинике.

Адреса и часы работы поликлиник и мобильных комплексов для вакцинации - на интерактивной карте map.mz.mosreg.ru/privivka.