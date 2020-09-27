На всей территории Азербайджана введено военное положение
18:11 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Азербайджана с 28 сентября вводят на всей территории страны военное положение. Указ об этом подписал в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщил журналистам на брифинге помощник президента Хикмет Гаджиев.
"С 00:00 28 сентября объявить военное положение на всей территории Азербайджана", - зачитал документ Гаджиев.
Одновременно вводится комендантский час в ряде городов и районов страны, в том числе в Баку. Он будет действовать с 21:00 до 06:00 (с 20:00 мск до 05:00 мск).
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