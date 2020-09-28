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В России впервые с 16 июня выявили более 8 000 заразившихся коронавирусом за сутки

11:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 135, это максимум с 16 июня. Общее число инфицированных достигло 1 159 573, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост два дня составляет 0,7%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 702, всего выздоровели 945 920 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,6% от общего числа заразившихся.

Число умерших из-за коронавируса россиян за сутки составило 61 против 99 днем ранее, что стало минимальным значением за две недели. По данным штаба, в общей сложности с начала эпидемии умерли 20 385 человек, или 1,76% всех инфицированных.

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