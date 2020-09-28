Посол Армении в РФ сообщил о 30 жертвах с армянской стороны в Нагорном Карабахе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30 человек с армянской стороны погибли в Нагорном Карабахе, где произошли боестолкновения между армиями Армении и Азербайджана. Об этом сообщил в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава армянского посольства в РФ Вардан Тоганян.

"По жертвам есть различные данные. По последним данным, у армянской стороны около 30 жертв. Это в основном военнослужащие", - сказал посол.

По словам дипломата, в боях в ночь с воскресенья на понедельник применялся широкий спектр вооружений, в том числе тяжелая артиллерия, огнеметы и боевые беспилотники.