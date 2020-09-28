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Суд признал законным отказ СК проверить факт возможного отравления Навального

12:20 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник признал законным решение суда первой инстанции признать законным отказ провести проверку по факту возможного отравления блогера Алексея Навального. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение Басманного суда о признании законным решения СК в отказе от проведения проверки. Заявителю в удовлетворении его жалобы отказать", - зачитала решение судья.

Ранее Басманный суд Москвы отказал представителю Фонда борьбы с коррупцией Вячеславу Гимади в удовлетворении жалобы на бездействие СК после подачи заявления с требованием провести проверку по обстоятельствам резкого ухудшения здоровья Навального на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву.

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