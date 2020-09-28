ВС Испании согласился лишить главу Каталонии права занимать госдолжности на 18 месяцев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд (ВС) Испании постановил лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Об этом сообщила в понедельник газета "Паис".

ВС рассматривал обжалование лидера региона на решение Высшего суда Каталонии, в котором в декабре прошлого года слушалось дело о неповиновении ЦИК Испании в преддверии выборов в стране. Тогда Торру лишили права занимать госдолжности, а также приговорили к штрафу в 30 тыс. евро, однако он обжаловал это решение в ВС.

Торра, которому теперь придется покинуть пост главы правительства Каталонии, является сторонником независимости региона.