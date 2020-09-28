ФРГ сомневается в соответствии санкций против Nord Stream 2 международному праву - кабмин
18:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ "очень сильно сомневается" в том, что американские санкции против "Северного потока - 2" соответствуют международному праву. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя опубликованный ранее доклад экспертной группы Бундестага (парламент ФРГ), которая пришла к выводу, что меры США против проекта не обязательно противозаконны.
"Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций", - сказал Зайберт. "Мы теперь внимательно изучим оценку [Бундестага]", - добавил он.
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