Эрдоган заявил, что Армения должна "немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории"
19:20 28.09.2020 Источник: РБК
Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении.
Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.
Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет», передает Anadolu. РБК
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