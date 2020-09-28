Эрдоган заявил, что Армения должна "немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории"

19:20 Источник: РБК

Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении.

Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.

Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет», передает Anadolu. РБК