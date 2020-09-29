Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа "День реки"

10:58

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги масштабной экологической акции "День реки", в которой приняли участие более 600 волонтеров из 9 городов России.

Впервые за девять лет проведения "День реки" был организован в прямом эфире: города-участники объединила онлайн-радиотрансляция, которая создавала эффект присутствия и поддерживала командный дух участников. Волонтеры в режиме реального времени узнавали о новостях из других городов, делились эмоциями и передавали свои сообщения в прямой эфир.

К очистке рек и сбору мусора с берегов в этом году присоединились Ачинск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Североуральск. Кроме того, к акции подключились город Назарово, село Белый Яр и Боготольский район Красноярского края.

За два часа командам удалось собрать с берегов почти 1400 мешков (11 т) отходов. При этом волонтеры сортировали их, и по завершении акции более 360 мешков пластика, стекла и металла были отправлены на переработку.

"Девять лет назад РУСАЛ и Русское географическое общество впервые организовали акцию "День Енисея", которая получила такой широкий отклик, что стремительно масштабировалась до экомарафона "День реки". Сегодня этот огромный проект охватывает уже шесть регионов России. Корпоративные волонтеры компании, неравнодушные горожане и партнёры акции в любую погоду выходят на берега родных рек, чтобы избавить их от мусора и в очередной раз обратить внимание общественности на проблему загрязнения прибрежных территорий", - рассказал Рустам Закиев, директор департамента социальных и коммуникационных проектов РУСАЛа.

"День Енисея" - проект РУСАЛа и партнеров, который в 2011 году был инициирован компанией и Русским географическим обществом. День Енисея стал ежегодным экологическим праздником регионального значения, учрежденным по общественной инициативе в двух субъектах РФ - Хакасии и Красноярском крае. Его отмечают в последнюю субботу сентября.

С 2019 года проект проводится не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в еще нескольких регионах России под общим названием "День реки". Цель этого масштабного события - очищение прибрежных территорий и объединение усилий сообществ для сохранения чистоты рек.