В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, увеличилось до 18 человек, при этом общее количество переболевших и имеющих антитела депутатов выросло до 60, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня - 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60", - заявил Володин в начале пленарного заседания.