В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы
13:20 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, увеличилось до 18 человек, при этом общее количество переболевших и имеющих антитела депутатов выросло до 60, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня - 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60", - заявил Володин в начале пленарного заседания.
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