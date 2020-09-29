0
0
151
НОВОСТИ

В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы

13:20 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, увеличилось до 18 человек, при этом общее количество переболевших и имеющих антитела депутатов выросло до 60, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня - 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60", - заявил Володин в начале пленарного заседания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 29.09.2020
Путин намерен сделать прививку от коронавируса - Песков
0
59
14:12 29.09.2020
В РФ предложили запретить рекламу безалкогольного пива
0
94
14:00 29.09.2020
ОАЭ собираются отправить астронавтов на Луну в 2024 году
0
132
13:32 29.09.2020
Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с отходами в России
0
159
13:12 29.09.2020
В подмосковных образовательных организациях нет критической ситуации с COVID-19
0
173
13:05 29.09.2020
Установка "умных" счетчиков добавит цене на электроэнергию 0,09% в год - Минэнерго РФ
0
181
13:00 29.09.2020
Переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Коми - ГУ МЧС
0
183
12:32 29.09.2020
Около 30% россиян жалуются на ухудшение медобслуживания - исследование
0
212
12:20 29.09.2020
ВС Армении планируют применить ударные системы большой дальности - Минобороны
0
229
12:05 29.09.2020
Внешнее давление на Белоруссию является беспрецедентным - Путин
0
233

Возврат к списку