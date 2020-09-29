В подмосковных образовательных организациях нет критической ситуации с COVID-19
13:12 29.09.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой. В настоящий момент ситуация не является критической, ее развитие будет находится на контроле.
"По школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день", - заметила Ольга Микаилова. "Жители задают вопросы. Давайте еще помониторим, посмотрим сегодня-завтра. И до конца недели проинформируем", - сказал Андрей Воробьёв.
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