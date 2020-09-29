В подмосковных образовательных организациях нет критической ситуации с COVID-19

13:12

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой. В настоящий момент ситуация не является критической, ее развитие будет находится на контроле.

"По школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день", - заметила Ольга Микаилова. "Жители задают вопросы. Давайте еще помониторим, посмотрим сегодня-завтра. И до конца недели проинформируем", - сказал Андрей Воробьёв.