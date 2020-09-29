Власти Белоруссии приостановили выход издания tut.by на три месяца
19:00 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство информации Белоруссии приостановило на три месяца, начиная с 1 октября, выпуск сетевого издания tut.by. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
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