Власти Белоруссии приостановили выход издания tut.by на три месяца

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство информации Белоруссии приостановило на три месяца, начиная с 1 октября, выпуск сетевого издания tut.by. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.