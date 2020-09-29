В МИД РФ рассказали, как оценивают визит Меркель в больницу к Навальному
20:25 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия расценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к оппозиционному блогу Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Правильно спрашиваете, как расценивать. Потому что многие спрашивают: а зачем, а почему? Мне кажется, эти вопросы надо адресовать германской стороне и неплохо было бы их адресовать, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - А что касается того, как мы это расцениваем, - как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать, - сказала она. - Потому что все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину".
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