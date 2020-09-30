Путин призвал жестко декриминализировать лесной комплекс
11:05 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин призвал эффективно и последовательно выстраивать вертикаль управления в лесном комплексе и жестко его декриминализировать.
"Безусловно, без всяких сомнений, действовать надо широко, по целому ряду направлений. Максимально решительно и с учетом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жестко заниматься декриминализацией отрасли", - сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.
НОВОСТИ
- 12:20 30.09.2020
- Переболевшие коронавирусной инфекцией должны носить маски - Попова
- 12:05 30.09.2020
- Американский истребитель разбился, задев в небе с самолет-заправщик
- 12:00 30.09.2020
- Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской
- 11:32 30.09.2020
- ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
- 11:20 30.09.2020
- Минобороны Армении заявляет о замеченных в воздухе над Карабахом турецких F-16
- 11:00 30.09.2020
- В России в сентябре выявили на 16,5% больше заразившихся коронавирусом, чем в августе
- 10:32 30.09.2020
- Если бы СССР удалось сохранить, мир был бы лучше - Горбачев
- 10:20 30.09.2020
- Microsoft утверждает, что за большинством кибератак в последнее время стоит Россия
- 10:05 30.09.2020
- Поправки к ПДД предполагают новые штрафы
- 10:00 30.09.2020
- Топливный союз сообщил о риске закрытия трети российских заправок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать