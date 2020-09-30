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Путин призвал жестко декриминализировать лесной комплекс

11:05 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал эффективно и последовательно выстраивать вертикаль управления в лесном комплексе и жестко его декриминализировать.

"Безусловно, без всяких сомнений, действовать надо широко, по целому ряду направлений. Максимально решительно и с учетом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жестко заниматься декриминализацией отрасли", - сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.

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