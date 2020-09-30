Объем госдолга РФ по итогам 2020 г. составит 20,4 трлн руб.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем государственного долга РФ по итогам 2020 г. составит 20,4 трлн руб., в 2021 г. - 23,55 трлн руб., в 2022 г. - 25,88 трлн руб., в 2023 г. - 28, 4 трлн руб. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.

В документе отмечается, что объем внутреннего госдолга РФ по итогам 2020 г. составит 15,49 трлн руб., в 2021 г. - 18,32 трлн руб., в 2022 г. - 20,52 трлн руб., в 2023 г. - 22,95 трлн руб. При этом объем внешнего госдолга РФ по итогам 2020 г. составит 4,91 трлн руб., в 2021 г. - 5,24 трлн руб., в 2022 г. - 5,36 трлн руб., в 2023 г. - 5,46 трлн руб.