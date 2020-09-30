Этой осенью на военную службу призовут 128 тыс человек
21:50 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре - декабре 2020 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
Согласно тексту указа, с 1 октября по 31 декабря на военную службу призовут 128 тыс. человек. Правительству РФ, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с этим призывом.
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