11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП России в 2021 году с 4% до 3%, сохранив свои ожидания по падению показателя в 2020 году на уровне 4,5%. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом отчете банка.

"Ожидается, что ВВП в России сократится на 4,5% в 2020 году в результате кризиса COVID-19 и падения цен на нефть, хотя введение общенационального плана восстановления экономики помогло смягчить некоторые из негативных последствий. В 2021 году ожидается рост ВВП на 3% при условии некоторого восстановления цен на нефть", - сказано в материале.