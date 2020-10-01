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ЕС официально уведомил Лондон о нарушении им соглашения о Brexit и дал месяц на ответ

13:00 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз отправил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении королевством соглашения о выходе из состава сообщества. Как заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, это связано с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки.

"Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить нарушения в законопроекте. Билль прошел вчера в том же виде, нарушения не были устранены. Поэтому Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений", - сказала она и подчеркнула, что у Лондона есть один месяц на ответ.

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