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НОВОСТИ

В РФ готовится закон о блокировке телефонного спама

13:20 01.10.2020 Источник: Известия

Граждане смогут защитить себя от звонков спамеров. Абонентов собираются наделить правом обращаться к оператору связи с требованием о блокировке рекламных номеров. Соответствующий проект изменений в закон «О связи» разработало Минцифры («Известия» ознакомились с предварительным вариантом документа). Эксперты же предлагают в новый документ включить и создание единого реестра телефонов граждан, не согласных с получением спам-звонков. Предполагается, что Роскомнадзор будет передавать список в компании и в случае нарушения ими запрета вводить штрафы. Минцифры готово рассмотреть инициативу на ближайшем заседании рабочей группы с Роскомнадзором.

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