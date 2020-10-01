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Дания разрешила Nord Stream 2 AG эксплуатировать "Северный поток - 2" на шельфе страны

15:00 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2" на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов, говорится в сообщении регулятора.

В частности, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.

Заявка на получение соответствующего разрешения была подана Nord Stream 2 AG 18 ноября 2019 года.

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