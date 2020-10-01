Москва усиливает контроль выполнения требований по эпидемической безопасности

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль за выполнением требований по безопасности из-за коронавируса будет усилен на всех объектах Москвы. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы активизировали рейды не только в торговле, но в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений, организаций, что если этого [соблюдения эпидемиологических предписаний] не будет, они просто будут закрыты. И сегодня дисциплина там стала намного лучше. Будем дальше контролировать. И вообще я дал распоряжение по всем направлениям, строительного надзора, промышленности, торговля, культура, везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи", - сказал он.